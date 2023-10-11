Взрыв на газопроводе в Балтийском море: эксперт заявил о причастности России и назвал ее цель

Страна-агрессор стремится изучить поведение и меры со стороны НАТО и ЕС после инцидента на газопроводе. А еще этот взрыв, как и обострение на Ближнем Востоке, отвлекает внимание от войны в Украине.

Ко взрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией может быть причастна Россия, стремящаяся использовать инцидент в информационной войне. Так, страна-арессор может демонстрировать, что, несмотря на поражения на фронте в Украине, она еще способна действовать жестоко и эффективно на многих направлениях.

Такое мнение высказал эксперт по международным энергетическим и безопасносным отношениям Михаил Гончар.

Что известно о взрыве на газопроводе в Балтийском море

В ночь на 8 октября норвежские сейсмологи зафиксировали подземные толчки на дне Балтийского моря у газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Норвежцы назвали это "вероятным взрывом". По данным норвежского сейсмологического общества Norsar, взрыв имел магнитуду 1,0.

"Неофициально руководство Финляндии и командование Сил обороны Финляндии подозревают, что за повреждением стоит Россия. Подозреваемый есть, но определить виновника бывает сложно", – отметил эксперт.

Он сообщил, что официальные лица Финляндии и Эстонии отказались комментировать вопрос, кто стоит за инцидентом: "Прежде чем делать выводы, мы сначала хотим тщательно исследовать этот вопрос. Именно так поступают западные конституционные государства".

Место взрыва в Балтийском море возле газопровода Balticconnector

Почему ко взрыву на газопроводе может быть причастна Россия

"Возможно, что расследование не предоставит четких доказательств, что укажут на преступника. Тем не менее, очевидно, что трубный саботаж идеально вписался бы в российский сценарий. Повреждение трубопровода наносит ограниченный экономический ущерб как Финляндии, так и Эстонии. Однако совершенное является мощным инструментом в информационной войне. Россия демонстрирует, что несмотря на поражения на украинском фронте, она все еще способна действовать жестоко и эффективно по многим направлениям. Прежде всего, она показывает Финляндии и Эстонии, что НАТО не является эффективной защитой", – выразил мнение Гончар.

По его оценкам, "почерк" диверсии на газопроводе такой же, как и в случае с "Северными потоками". В качестве аргумента эксперт привел факт нахождения разведывательного корабля российского Балтийского флота вблизи зоны диверсии.

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Гончар считает, что Россия совершила диверсию на Balticconnector, чтобы прозондировать реакцию НАТО, ЕС, национальных компетентных органов и изучить их поведение и предпринимаемые меры.

"Диверсия в дополнение к событиям на Ближнем Востоке рассеивает внимание Альянса и Еврокомиссии, поскольку она состоялась в море, где доминирует НАТО и ЕС, и дополнительно отвлекает внимание от войны России против Украины", – обратил внимание эксперт по международным энергетическим и безопасносным отношениям.

Диверсий со стороны России может стать больше: эксперт назвал локации

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Гончар убежден, что этим инцидентом действия России не ограничатся. Далее могут быть Северное море и Северная Атлантика, а также Средиземное море. При определенных обстоятельствах – и Черное море в части румынской газовой инфраструктуры на шельфе.

"НАТО и политическим лидерам стран-членов Альянса следует отказаться от практики устранения публичной идентификации российского авторства диверсий (как это имеет место в случае "Северных потоков") во избежание эскалации. Подобная практика лишь поощряет Россию к дальнейшим действиям, поскольку расценивается как проявление слабости", – подчеркнул эксперт.

Кстати, в американском Институте изучения войны заявила о признаках того, что Россия может готовиться к конфликтам со странами Балтии и НАТО.

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