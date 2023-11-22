Взрыв на границе США и Канады: два человека погибли в результате инцидента на мосту у Ниагарского водопада (видео)

В среду, 22 ноября, на Радужном мосту у Ниагарского водопада взорвался автомобиль, въехавший с территории Канады в США. В результате инцидента по меньшей мере два человека, которые были в авто, погибли.

Об этом сообщает CNN с ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации издания, автомобиль прошел через первичный контрольно-пропускной пункт проверки паспортов и прав. По данным нескольких источников в правоохранительных органах, автомобиль направили в другой район для повторного обыска. Когда машина направлялась к вторичной зоне обыска, произошел взрыв.

Представители властей не сообщают, что стало причиной взрыва.

ФБР, полиция штата Нью-Йорк и таможенная и пограничная служба США проводят расследование. По словам источников, федеральные власти пытаются получить видео с разных точек зрения, поскольку показания свидетелей отличаются.

"На самом деле мы знаем немного – только то, что был автомобиль, пытавшийся въехать в США, и они перекрыли обе стороны моста", – сказал CNN Аарон Фергюсон, офицер общественной информации города Ниагара-Фоллз.

Вблизи Ниагарского водопада есть четыре пункта пропуска между Канадой и США.

Источники сообщили, что серьезных травм не получил никто, кроме находившихся в машине людей.

По информации источников ABC News, следователи нашли на месте происшествия некий чемодан или портфель. Они рассматривают его как возможное взрывное устройство, взрывотехники работают с находкой.