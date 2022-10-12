Взрыв на Крымском мосту: Россия обвинила ГУР в организации инцидента, в Буданова ответили

После обвинений ФСБ российская пропаганда уже назвала главу военной разведки Украины Кирилла Буданова "целью номер один".

В России нашли якобы виновных во взрыве на Крымском мосту, который произошел 8 октября. ФСБ назвали "организатором" инцидента главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Об этом говорится в заявлении ФСБ, цитируемом Телеграмм-каналом Baza.

Что заявили в России

ФСБ РФ заявили, что взрывное устройство якобы было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Руси.

В РФ даже нашли на кого "повесить" переправку груза между странами. Так, в российский "список обвиняемых" попали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович; граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур. Они, по информации ФСБ, якобы переправляли груз из Болгарии в порт города Поти (Грузия), а затем — в Армению.

В России говорят, что груз даже удалось растаможить в городе Ереван, после чего на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз якобы пересек российско-грузинскую границу и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

"7 октября этого года при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым", — говорят в ФСБ.

По информации ФСБ, в этот же день (7 октября) паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, "выехавшего в г. Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06:03 во время прохождения по Крымскому мосту был совершен подрыв".

В ФСБ придумали, что по передвижению груза по всему маршруту и контакты с участниками "преступной схемы транспортировки" осуществлял якобы сотрудник ГУР МОУ, который представлялся Иваном Ивановичем и "использовал для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича".

В целом организатором инцидента на Крымском мосту российская спецслужба считает главу военной разведки Украины – Кирилла Буданова.

В результате российский пропагандист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале уже назвал Кирилла Буданова "целью №1".

Что говорят в Украине

В свою очередь, в Украине назвали эти выводы российской ФСБ полной чепухой. Так, представитель прессслужбы ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что российские спецслужбы "обслуживают режим Путина", поэтому их выводы были ожидаемы.

"Вся деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ — чушь. Это фейковые структуры, обслуживающие режим Путина, поэтому комментировать их очередные заявления мы не будем", — заявил Суспильному Андрей Юсов.

Взрыв на Крымском мосту: кто может за этим стоять

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту стал следствием противостояния между ФСБ и российским Минобороны.

По мнению российского оппозиционера и юриста Марка Фейгина, причастность ФСБ к подрыву вполне допустима в условиях эскалации конфликта в близком окружении президента РФ Владимира Путина.

По оценкам специалистов американского Института изучения войны, за взрыв на Крымском мосту российские власти сделают виновным Минобороны страны, чтобы отвести вину от Путина, в адрес которого начала звучать критика.

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