Взрыв на Крымском мосту: в Кремле не дают прогнозов по возобновлению переправы

Предварительно, ущерб оценивается в 200-500 миллионов рублей.

В Кремле пока не дают прогнозов, как долго продлится восстановление Крымского моста, на котором произошел взрыв утром 8 октября.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМП.

"Нет, прогнозов пока нет (о восстановлении Крымского моста — Ред.)", — прокомментировал он.

К слову, во всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб в результате взрыва составляет 200-500 миллионов рублей.

Представитель Кремля Песков заявил, что железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом приостановлено. Больше того — продажа билетов на поезда в аннексированный полуостров, а также с него, прекращена. Также известно, что все автобусные рейсы в Крым и обратно отменены.

"Хлопок" на Крымском мосту

"Хлопок" произошел в субботу утром, 8 октября, на Крымском мосту. Российские оккупанты в начале почты сообщили о пожаре на переправе. Мол, загорелась цистерна с топливом.

Впоследствии в Москве проинформировали, что возник пожар в результате взрыва. Произошел подрыв грузового автомобиля, рассказали в российском Национальном антитеррористическом комитете.

Впоследствии Владимир Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту. Он поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия.

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