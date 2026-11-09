Произошел взрыв на металлургическом заводе: погибли 16 человек, есть раненые

Взрыв на предприятии в Алиазе унес жизни 16 человек Фото: Servet Ulku/Anadolu/picture alliance

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В турецком портовом городе Алиага в провинции Измир произошел мощный взрыв на металлургическом предприятии. В результате аварии погибли по меньшей мере 16 человек, еще 13 получили травмы и находятся в больницах. Спасательные и поисковые мероприятия продолжаются.

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa и заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Взрыв произошел сегодня, 9 ноября. По словам турецкого президента, число погибших в настоящее время составляет по меньшей мере 16 человек. Еще 13 пострадавших получают медицинскую помощь.

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Поисково-спасательные службы продолжают работу на месте аварии. Окончательное количество жертв и травмированных смогут установить по завершении разбора завалов.

Что повлекло за собой взрыв на заводе в Турции

По предварительной информации, авария произошла из-за падения мостового крана во время производственного процесса. Конструкция оборвалась и упала непосредственно в промышленную печь, после чего произошел взрыв.

Очевидцы сообщали о сильном грохоте, густом дыме и пожаре на территории предприятия. На видеозаписях с места происшествия видны пламя и большие тучи пыли, поднявшиеся над производственными цехами.

Мэр Измира Джемиль Тугай подчеркнул, что окончательные данные о количестве погибших и пострадавших будут известны после завершения поисковых работ.

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Где именно произошла авария

Алиага является одним из самых крупных промышленных центров Турции. В городе и его окрестностях работают металлургические предприятия, нефтеперерабатывающий завод, химические производства, а также самый крупный в стране центр утилизации судов.

Местные медиа обращают внимание, что это не первый смертельный инцидент на предприятиях региона в последнее время. В начале ноября на одном из заводов Алиаги погиб 20-летний работник.

Эксперты по охране труда неоднократно предупреждали о высоком уровне производственного травматизма в этом промышленном районе. Среди возможных причин называли недостаточный контроль соблюдения правил безопасности и значительную нагрузку на работников.

Напомним, в США на днях произошла масштабная авиакатастрофа. Там частный бизнес-джет, следовавший из Техаса на Багамские острова, вошел в стремительное пике, упал вблизи жилого квартала и взорвался. Все 9 человек, находившиеся на борту, погибли.

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