Взрыв на нефтебазе в Воронеже: пропагандисты распространили фейк об "учениях"

В результате взрыва на нефтебазе компании "Роснефть" в российском городе Воронеже вспыхнул пожар.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, инцидент произошел во вторник, 12 декабря.

"Неизвестные противники путинского режима взорвали резервуар с горючим, в результате чего на объекте вспыхнул пожар", — говорится в сообщении.

Однако российские пропагандисты решили скрыть факт диверсии и собственную неспособность обеспечить безопасность на критических объектах и придумали "учение подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям" прямо возле "многотонной" цистерны с горючим.

Сообщение об "обучении" на нефтебазе в Воронеже

"Под какие "учения" маскируют работу местных следственных органов на воронежской нефтебазе, пока непонятно даже самим следователям", — иронизируют украинские военные разведчики.

Напомним, ранее в Орловской области России произошел пожар на местной нефтяной базе. Местные жители сообщали о взрыве перед началом пожара.

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