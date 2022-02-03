Взрыв на нефтепромышленном судне вызвал пожар: последствия могут быть катастрофическими (видео)

Взрыв на нефтепромышленном судне вызвал пожар: последствия могут быть катастрофическими (видео)

На охваченном огнем судне может быть до 2 миллионов баррелей нефти.

У берегов Нигерии возникла угроза экологической катастрофы из-за взрыва и пожара на нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit. Пока неизвестно, есть ли человеческие жертвы и сколько нефти могло вылиться в море.

Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает Reuters.

Нигерийская компания Shebah Exploration & Production Company Ltd (SEPCOL), которой принадлежит плавучая установка, которая может и добывать и хранить нефть, подтвердила, что взрыв произошел накануне, когда на борту судна находились 10 членов экипажа.

На сайте компании SEPCOL сообщают, что Trinity Spirit может перерабатывать до 22 000 баррелей нефти в день и хранить до 2 миллионов баррелей за один раз.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в нефтяном секторе Нигерии, на судне к моменту взрыва было около 50 тысяч баррелей в хранилищах, добыча нефти не производилась.

Известно, что лицензия этой компании на добычу нефти была отозвана в 2019 году Комиссией по регулированию добычи нефти Нигерии.

"На данный момент не сообщается о погибших, но мы можем подтвердить, что на борту судна до инцидента было 10 человек экипажа, мы проводим приоритетное расследование по их безопасности", — сказал исполнительный директор SEPCOL Икемефуна Окафор.

Причины взрыва пока неизвестны, ликвидировать пожар не удается. Между тем, в соцсетях очевидцы публикуют видео с последствиями инцидента.

VIDEO: SEPCOL's oil production vessel explodes in Niger Delta pic.twitter.com/5X37nbXXVU — TheCable (@thecableng) 3 февраля 2022

Breaking: 22,000B/D Floating Oil Platform Explodes in Niger Delta



10 crew members onboard при времени incident https://t.co/mRpQOvyvGg pic.twitter.com/MfTmp8tyWI — Irish☘Girl (Erin) (@IrishAmerican27) February 3, 2022

Напомним, ранее в Мексиканском заливе произошел пожар на подводном газопроводе.

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