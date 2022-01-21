Взрыв на полигоне "Space X": под давлением рванул один из резервуаров с жидким азотом (видео)

Взрыв на полигоне "Space X": под давлением рванул один из резервуаров с жидким азотом (видео)

Взрыв был плановый.

На полигоне "Space X" произошел взрыв: под давлением там рванул один из наземных резервуаров с жидким азотом.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 января.

Кадры взрыва молниеносно разошлись по Сети. Впрочем, уже скоро выяснилось: подрыв был плановым. Таким образом, на прочность проверяли один из резервуаров, входящий в наземную инфраструктуру космического полигона.

Жидкий азот под сверхбольшим давлением разрушил бак, сорвав его верхнюю часть. При этом усиленная нижняя часть осталась невредимой. Выявить слабые места заправочного бака и преследовавшей это зрелищное испытание.

На полигоне "Space X" рванул один из наземных резервуаров с жидким азотом | Новости мира

Как сообщалось, в четверг, 13 января, в 17:30 по киевскому времени на мысе Канаверал в США стартовал запуск украинского спутника "Січ-2-30". Планируется, что после запуска спутник будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению Земли Copernicus, а изображения со спутника Украина будет получать каждый день.

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