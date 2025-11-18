ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
208
Время на прочтение
2 мин

Взрыв на путях в Польше: в Варшаве сообщили неизвестные детали об организации диверсии

В Варшаве отмечают, что российские службы хотят дестабилизировать польское общество и испугать его.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Подрыв железной дороги в Польше.

Подрыв железной дороги в Польше. / © Associated Press

Диверсия или "террористический акт" на железнодорожных путях в Польше была организована "спецслужбами с востока".

Об этом заявил спикер министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский, пишет RMF24.

"Офицеры делают все возможное, чтобы прояснить это дело от начала до конца. Я не могу сказать, какие именно направления они расследуют. Российские службы очень заинтересованы в том, куда направляются наши офицеры", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас идет расследование. Добжинский отметил, что российские службы хотят "дестабилизировать польское общество и напугать его".

Тем временем польские СМИ узнали, что взрыв на путях мог быть инициирован с помощью мобильных телефонов: одно устройство сдетонировало, но другое, по неизвестным причинам, не сработало.

По данным RMF24, офицеры изъяли SIM-карты польского оператора из изъятых устройств. Используя их, они смогли получить паспортные данные, использованные для приобретения карт. Это решающая зацепка для установления лиц, совершивших диверсию на путях, даже если владелец паспорта, на который были зарегистрированы карточки, не обязательно является разыскиваемым диверсантом.

Накануне Национальная прокуратура приступила к расследованию этих актов саботажа «террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в пользу иностранной разведки».

Напомним, в Польше была повреждена железная дорога на стратегическом участке Варшава-Люблин. Стало известно, что сработало взрывное устройство и повредило часть пути. Заметим, что этот отрезок железной дороги имеет стратегическое значение для помощи Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
208
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie