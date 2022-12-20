Взрыв на российском участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород": что известно о причинах и последствиях (видео)

Россияне перекрыли поток газа через трубопровод, транспортирующий топливо из Западной Сибири через Украину в Европу.

В результате взрыва, произошедшего во вторник, 20 декабря, на российском участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Чувашской области, погибли три человека.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на экстренные службы.

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Министерство чрезвычайных ситуаций Чувашской области сообщило, что трубопровод взорвался во время плановых ремонтных работ, которые выполняли четверо работников Нижегородского линейного производственного управления "Газпром Трансгаз".

В результате взрыва трое из них погибли, а еще один, который был водителем КамАЗа, получил ожоги.

️A gas leak в Chuvashia отображается на Уренгой-Помари-Ужгород gas pipeline. Соотношение к нему, союз является подготовленным к Европе от Western Siberia через Украину.



Прибыль gas в Европе снизилась до $1,200(от предыдущего $1000) до 1000 m3 на новостях избиения pic.twitter.com/M3MDEEgZV3 — AZ (@AZgeopolitics) December 20, 2022

По словам местных жителей, утечка газа произошла на магистральной линии, проходящей между селом Калинино и селом Ямбахтино. Температура в районе пожара была настолько высокой, что люди не могли подойти к домам. По этой же причине прибывшие на место ЧП пожарные бригады не сразу смогли приступить к тушению пожара.

В Chuvashia, Россия, gas pipeline exploded. pic.twitter.com/DWfU3d5BlK — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 20, 2022

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за несоблюдение правил техники безопасности.

‼️The head of Chuvashia, Oleg Nikolaev, на разрыве в Уренгой-Помари-Ужгород вареный пиплайн: Подтверждение предыдущего времени, четыре человека работали. Эти трудятся из Gazprom Transgaz Nizhny Novgorod line production department, которые служат gas pipeline.



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. pic.twitter.com/bEasnfE0nD — J. Malkova♥️ (@CanadianKitty1) December 20, 2022

Восстановительные работы будут продолжаться не менее трех дней. На время их проведения транспортировка газа из российской Западной Сибири через Украину в Европу была перекрыта.

Место взрыва на карте / Фото: соцмережі

После взрыва на газопроводе цена газа на рынке выросла на 5,33 процента – до 114 евро. Причина роста состоит в том, что сейчас это один из основных путей поставки, когда газ больше не поступает "Северными потоками", уничтоженными подводными взрывами.

Напомним, взрывы на российских газопроводах "Северный поток" были результатом диверсии. Подтверждением тому стали находки возле места повреждения трубопровода.

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