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Взрыв на российском участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород": что известно о причинах и последствиях (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Взрыв на российском участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород": что известно о причинах и последствиях (видео)

Фото: скриншот с видео

Россияне перекрыли поток газа через трубопровод, транспортирующий топливо из Западной Сибири через Украину в Европу.

В результате взрыва, произошедшего во вторник, 20 декабря, на российском участке газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Чувашской области, погибли три человека.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на экстренные службы.

Министерство чрезвычайных ситуаций Чувашской области сообщило, что трубопровод взорвался во время плановых ремонтных работ, которые выполняли четверо работников Нижегородского линейного производственного управления "Газпром Трансгаз".

В результате взрыва трое из них погибли, а еще один, который был водителем КамАЗа, получил ожоги.

По словам местных жителей, утечка газа произошла на магистральной линии, проходящей между селом Калинино и селом Ямбахтино. Температура в районе пожара была настолько высокой, что люди не могли подойти к домам. По этой же причине прибывшие на место ЧП пожарные бригады не сразу смогли приступить к тушению пожара.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за несоблюдение правил техники безопасности.

Восстановительные работы будут продолжаться не менее трех дней. На время их проведения транспортировка газа из российской Западной Сибири через Украину в Европу была перекрыта.

Место взрыва на карте / © соцмережі
Место взрыва на карте / Фото: соцмережі

После взрыва на газопроводе цена газа на рынке выросла на 5,33 процента – до 114 евро. Причина роста состоит в том, что сейчас это один из основных путей поставки, когда газ больше не поступает "Северными потоками", уничтоженными подводными взрывами.

Напомним, взрывы на российских газопроводах "Северный поток" были результатом диверсии. Подтверждением тому стали находки возле места повреждения трубопровода.

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Дата публикации
Просмотры
1090
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