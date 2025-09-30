ТСН в социальных сетях

Мир
508
Взрыв на Северном потоке: в Польше арестовали подозреваемого украинца

Начинается процедура экстрадиции подозреваемого, которого немецкие следователи считают инструктором по дайвингу, который мог заложить взрывчатку.

Дарья Щербак
Северный поток

Северный поток / © Associated Press

В Польше задержан гражданин Украины Владимир З., которого немецкие власти подозревают в непосредственном участии в диверсии на газопроводе «Северный поток» в сентябре 2022 года.

Об этом пишет RMF24.

Немецкие правоохранительные органы, расследующие взрыв на газопроводе Nord Stream, считают, что Владимир имеет прямое отношение к диверсии.

По их данным, подозреваемый — инструктор по дайвингу. В сентябре 2022 года он, вероятно, отплыл на яхте с немецкого Ростока в Балтийское море, где спустился под воду и заложил взрывчатку на подводном газопроводе, принадлежащем российскому «Газпрому».

Владимир был задержан полицией в Прушкуве и передан в Окружную прокуратуру в Варшаве. Ожидается, что в ближайшее время начнется официальная процедура его экстрадиции в Германию.

Следует отметить, что в июне 2024 года немецкая прокуратура уже посылала в Польшу европейский ордер на его арест. Однако тогда, как сообщила Генеральная прокуратура Польши, Владимир З. «покинул территорию Польши» и его не смогли задержать.

Напомним, сам взрыв произошел 26 сентября 2022 года неподалеку от острова Борнгольм: установленные на дне взрывные устройства повредили обе ветви трубопроводов, повлекшие значительные разрушения.

508
