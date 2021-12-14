Взрыв на Сицилии: количество погибших возросло до семи, двух человек ищут под завалами

Взрыв на Сицилии: количество погибших возросло до семи, двух человек ищут под завалами

Предварительно причиной взрыва называют утечку бытового газа.

Число погибших в результате взрыва в жилом доме на Сицилии возросло: умерли семь человек, а еще двое до сих пор ищут.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 декабря.

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Взрыв произошел в субботу вечером. Он был настолько мощным, что разрушил четыре дома, а еще с десяток соседних повреждены взрывной волной. Около ста человек временно отселили.

Вторые сутки здесь продолжают разбирать завалы. Предварительно причиной взрыва называют утечку бытового газа. В то же время, в местной газовой компании уверяют, что никаких жалоб в последнее время не получали. Тамошняя прокуратура открыла производство, но подозрений пока никому не выдвигали.

Новости мира: число погибших в результате взрыва в жилом доме на Сицилии возросло до 7 человек

Как сообщалось, в Мексике в результате взрыва пиротехники погибли два человека и 15 получили ранения. Инцидент произошел в доме, функционировавшем как подпольная мастерская. Через соцсети транслировали видео, на которых видны сильные пожары и вспышки, вызванные пиротехникой.

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