Взрыв на Сицилии: количество погибших возросло до семи, двух человек ищут под завалами

Предварительно причиной взрыва называют утечку бытового газа.
Число погибших в результате взрыва в жилом доме на Сицилии возросло: умерли семь человек, а еще двое до сих пор ищут.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 декабря.
Взрыв произошел в субботу вечером. Он был настолько мощным, что разрушил четыре дома, а еще с десяток соседних повреждены взрывной волной. Около ста человек временно отселили.
Вторые сутки здесь продолжают разбирать завалы. Предварительно причиной взрыва называют утечку бытового газа. В то же время, в местной газовой компании уверяют, что никаких жалоб в последнее время не получали. Тамошняя прокуратура открыла производство, но подозрений пока никому не выдвигали.
Как сообщалось, в Мексике в результате взрыва пиротехники погибли два человека и 15 получили ранения. Инцидент произошел в доме, функционировавшем как подпольная мастерская. Через соцсети транслировали видео, на которых видны сильные пожары и вспышки, вызванные пиротехникой.
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