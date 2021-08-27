Взрыв на складе боеприпасов в Казахстане: погибли четыре военных

Взрыв на складе боеприпасов в Казахстане: погибли четыре военных

Более 60 человек получили травмы.

Четверо военнослужащих погибли в результате взрыва на складе с боеприпасами в Казахстане.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 августа.

Кроме того, связь с несколькими военными потеряна. Сейчас идут их поиски. В результате инцидента пострадали более 60 человек. Большинство получили легкие травмы.

Сам момент здетонування накануне сняли очевидцы. Жителей близлежащих домов уже евакуаювалы. Чрезвычайники же пока занимались ликвидацией огня. Известно, что на этом складе хранились преимущественно инженерные боеприпасы не большой дальности разлета. Почему именно они сдетонировали, выясняют.

Новости мира: взрывы на складе с боеприпасами в Казахстане - пострадали более 60 человек

Как сообщалось, сухогруз компании-перевозчика Sea Justice 27 апреля столкнулся с нефтеналивной танкер A Symphony, который находился на якорной стоянке в порту Циндао в Китае. В результате аварии в Желтом море произошел разлив нефти.

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