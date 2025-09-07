- Дата публикации
Взрыв на военном полигоне в столице Польши: что произошло
Происхождение взрывного устройства и детальные обстоятельства инцидента выясняет следствие.
В результате взрыва на территории военного полигона, расположенного в лесном массиве одного из районов польской столицы Варшавы, пострадали двое гражданских лиц.
Об этом сообщает TVP.Info.
Инцидент произошел вечером в субботу, 6 сентября, в варшавском районе Рембертув. Это военная зона, и гражданским лицам туда запрещено входить.
Однако здесь появились двое мужчин, которые привели в действие неизвестное взрывное устройство. Сообщается, что они получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.
«Во время инцидента на месте не было военнослужащих, и никаких учений не проводилось», — заверил подполковник Павел Дурка, представитель главнокомандующего Военной полиции.
Он также отметил, что на место происшествия прибыли службы экстренной помощи — медицинские службы, военная полиция и саперный патруль. Оба раненых были доставлены в больницы после оказания медицинской помощи.
Происхождение взрывного устройства и детальные обстоятельства инцидента станут предметом расследования, которое проводит Военная полиция и соответствующие следственные службы. Следователи охраняют территорию, собирают документацию и опрашивают свидетелей. Также привлечены специалисты по взрывчатке.
Как сообщает Polsat News, подробностей о раненых мужчинах не разглашают. Известно, что один из них возрастом примерно 50 лет, а другой — около 30. Они получили многочисленные рваные раны и находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, в Люблинском воеводстве Польши, в селе Майдан-Селец разбился неизвестный летательный объект. Вероятно, речь идет о российском дроне, который нарушил воздушное пространство соседней страны.