Взрыв на военном полигоне в столице Польши: что произошло

Взрыв на полигоне в Польше. Иллюстративное изображение

В результате взрыва на территории военного полигона, расположенного в лесном массиве одного из районов польской столицы Варшавы, пострадали двое гражданских лиц.

Об этом сообщает TVP.Info.

Инцидент произошел вечером в субботу, 6 сентября, в варшавском районе Рембертув. Это военная зона, и гражданским лицам туда запрещено входить.

Однако здесь появились двое мужчин, которые привели в действие неизвестное взрывное устройство. Сообщается, что они получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

«Во время инцидента на месте не было военнослужащих, и никаких учений не проводилось», — заверил подполковник Павел Дурка, представитель главнокомандующего Военной полиции.

Он также отметил, что на место происшествия прибыли службы экстренной помощи — медицинские службы, военная полиция и саперный патруль. Оба раненых были доставлены в больницы после оказания медицинской помощи.

Происхождение взрывного устройства и детальные обстоятельства инцидента станут предметом расследования, которое проводит Военная полиция и соответствующие следственные службы. Следователи охраняют территорию, собирают документацию и опрашивают свидетелей. Также привлечены специалисты по взрывчатке.

Как сообщает Polsat News, подробностей о раненых мужчинах не разглашают. Известно, что один из них возрастом примерно 50 лет, а другой — около 30. Они получили многочисленные рваные раны и находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в Люблинском воеводстве Польши, в селе Майдан-Селец разбился неизвестный летательный объект. Вероятно, речь идет о российском дроне, который нарушил воздушное пространство соседней страны.