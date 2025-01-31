Взрыв на военном заводе Rheinmetall: что известно о последствиях

В Испании произошел взрыв на немецком военном заводе Rheinmetall, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает EFE.

Пострадавшие работники получили ранения, один из них – серьезное.

Известно, что три машины скорой помощи доставили 30-летнего и 42-летнего мужчин с ожогами в больницу Вирхен-де-ла-Арриксака в Эль-Пальмаре, а в Моралес Мессегер в Мурсии привезли сотрудника завода с ушибами. Еще один 42-летний пострадавший попал в больницу с отравлением дымом.

Также известно о травме головы у 52-летнего мужчины. А 41-летнему мужчине была оказана помощь с травмами на месте аварии.

Институт охраны труда приступил к расследованию на месте взрыва.

Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall в конце 2024 года передал Украине первую новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx.

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