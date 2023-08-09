Взрыв на заводе под Москвой в Сергиевом Посаде: власти и пропагандисты запутались в версиях

Интересно, что в прошлом году компания "Пиро-рос", где прогремел взрыв, подала на банкротство.
На Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде в среду 9 августа произошел мощный взрыв. Пропагандисты и власти дают разные версии "хлопка".
Об этом пишут российские ОМП.
Сразу после взрыва в Сети начала распространяться, что по заводу ударил беспилотник, но скоро это опровергли.
После этого пропагандисты со ссылкой на экстренные службы проинформировали, взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса.
А местные власти сообщили, что источником детонации на заводе в Сергиевом Посаде стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из компаний.
В пабликах появилась интересная информация об этом заводе. Как пишет телеграмм-канал Mash, компания "Пиро-рос", на складе которой и прогремел взрыв, не в первый раз попадает в новости. В прошлом году стало известно о том, как директор завода по производству фейерверков не выплатил 50 млн зарплаты 150 своим сотрудникам, после чего "Пиро-рос" подала на банкротство.
В 2019 году от салюта той же компании в Минске погибла 64-летняя женщина. Тогда обломок размером с спичечный коробок попал женщине, которая смотрела на фейерверк, в шею, разорвав артерию. Еще несколько человек тогда получили ранения.
Как сообщалось ранее, в Сергиевом Посаде в Московской области 9 августа произошел взрыв. Власти объявили эвакуцию.
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