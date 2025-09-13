- Дата публикации
Взрыв на железнодорожных путях в России: погибли сотрудники Росгвардии, задерживаются поезда
В Орловской области РФ во время проверки железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один ранен.
В результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области РФ погибли два сотрудника Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии, задерживается ряд поездов.
Об этом сообщили губернатор Орловской области Андрей Кличков и и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн, а также российский пропагандистский ресурс РИА Новости
Как сообщил Кличков, в Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. По словам губернатора, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен.
Кличков отметил, что на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования.
Как сообщила Московская железная дорога, десять поездов задерживаются в пути в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области. Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва.
И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что во время детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два сотрудника Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии.
Напомним, в ночь на 12 сентября в Ленинградской области РФ беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт Приморск. На одном из судов вспыхнул пожар.