Разбитый железнодорожный путь

В результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области РФ погибли два сотрудника Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии, задерживается ряд поездов.

Об этом сообщили губернатор Орловской области Андрей Кличков и и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн, а также российский пропагандистский ресурс РИА Новости

Как сообщил Кличков, в Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. По словам губернатора, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен.

Кличков отметил, что на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования.

Как сообщила Московская железная дорога, десять поездов задерживаются в пути в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области. Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва.

И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что во время детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два сотрудника Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на 12 сентября в Ленинградской области РФ беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт Приморск. На одном из судов вспыхнул пожар.