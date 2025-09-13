ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
297
Время на прочтение
1 мин

Взрыв на железнодорожных путях в России: погибли сотрудники Росгвардии, задерживаются поезда

В Орловской области РФ во время проверки железнодорожных путей обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один ранен.

Светлана Несчетная
Разбитый железнодорожный путь

Разбитый железнодорожный путь / © УНІАН

В результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области РФ погибли два сотрудника Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии, задерживается ряд поездов.

Об этом сообщили губернатор Орловской области Андрей Кличков и и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн, а также российский пропагандистский ресурс РИА Новости

Как сообщил Кличков, в Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. По словам губернатора, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен.

Кличков отметил, что на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования.

Как сообщила Московская железная дорога, десять поездов задерживаются в пути в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области. Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва.

И.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что во время детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два сотрудника Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии.

Напомним, в ночь на 12 сентября в Ленинградской области РФ беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт Приморск. На одном из судов вспыхнул пожар.

