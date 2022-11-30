Взрыв посылки в посольстве Украины в Мадриде квалифицируют как теракт - СМИ

После получения отчета от испанской полиции Национальная судебная коллегия Испании открыла предварительное производство по факту взрыва в посольстве Украины в Мадриде (Испания) как террористическое преступление.

Об этом пишут местные СМИ.

Испанское издание Europa Press, ссылаясь на свои источники в полиции, сообщает, что, по предварительному анализу, в посылке, адресованной послу Украины Сергею Погорельцеву, содержались пиротехнические элементы.

"Решение о начале расследования судья пока не принял, ожидая отчета полиции с более подробной и конкретной информацией об инциденте", — пишут авторы статьи.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде

В среду, 30 ноября, по данным испанских СМИ, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв, в результате чего пострадал один человек. Сообщение о взрыве поступило в 13.15. Между тем испанское издание ultimahora.es добавило, что письмо было адресовано послу Украины Сергею Погорельцеву. Это подтвердил сам дипломат.

Он рассказал, что его секретарь заметила, что посылка не имеет обратного адреса, и вызвала коменданта посольства. Мужчина решил в саду проверить содержимое пакета. Когда он открыл его, то услышал странные звуки.

После взрыва глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

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