Взрыв прогремел на одном из крупнейших военных заводов России: детали, фото и видео

Телеграм-каналы утверждают, что взрыв произошел в цехе по производству пороха.

Россияне сообщили о взрыве 31 октября в районе "Соликамского завода Урал" – одного из крупнейших военно-промышленных заводов РФ.

Об этом сообщают российские паблики.

О взрыве в районе завода заявили жители Соликамска в Пермском крае РФ. Над территорией завода виден высокий столб дыма, поднимающийся в небо. Горожане рассказали, что в некоторых домах выбило стекла.

Как утверждают в российском МЧС, во втором корпусе завода произошла "бавовна", которая на работу предприятия якобы не повлиял. Пострадавших нет.

Российские паблики утверждают, что взрыв произошел в цехе по производству пороха. В этот момент в здании находились шесть человек, но они не пострадали.

Заметим, "Соликамский завод Урал" – один из самых крупных военно-промышленных заводов в России. Там производят порох, взрывчатые вещества и спецхимию.

В районе "Соликамского завода Урал" валит темный дым/Фото: российские паблики

Россияне сняли на видео место взрыва на "Соликамском заводе Урал"

К слову, источники в СБУ сообщили, что 29 октября сотрудники спецслужбы атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ – Афипский НПЗ, обеспечивавший горючим российскую армию.

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