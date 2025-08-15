Взрыв прогремел на пороховом заводе "Эластик" в России (видео)

Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в России / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В Рязанской области России 15 августа произошел взрыв на пороховом заводе «Эластик». Из-за инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В Рязанской области взорвался цех завода «Эластик». Здание цеха полностью разрушено и горит. По данным пабликов, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.

Из-за инцидента на заводе сообщается о пяти погибших и 20 пострадавших. Также есть люди под завалами.

На месте происшествия работают спасатели, которые тушат пожар цеха, разбирают завалы и ищут людей.

Напомним, в 2021 году на заводе «Эластик» также произошел взрыв — из-за нарушения технологического процесса. В результате инцидента тогда погибли 17 человек.

Предприятие было открыто в 1962 г. Когда-то оно было монополистом в производстве авиационных боеприпасов, но в 2015 году признано банкротом. Помещение «Эластика» выкупила частная фирма «Разряд», у которой есть лицензии на производство, хранение и утилизацию взрывчатки.

К слову, в ночь на 15 августа украинские защитники поразили Сызранский НПЗ в России и вражеский пункт управления в оккупированном городе Енакиево Донецкой области.