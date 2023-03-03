Взрыв прогремел в Краснодаре в районе летного училища (фото, видео)

Спасатели успокаивают, что якобы "произошло возгорание в поле".
В российском Краснодаре раздался взрыв 3 марта, после которого вспыхнул пожар в районе авиаучилища.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
В Сети говорится о громком взрыве, от которого задрожали окна и сработали автомобильные сигнализации.
Звук взрыва был слышен в разных районах Краснодара и в поселке Новая Адыгея. Предполагается, что он произошел на территории лётного училища. Там был виден немалый столб дыма. Соответствующие кадры опубликованы в российских пабликах.
В МЧС России успокаивают, что это якобы "произошло возгорание в поле".
Напомним, 28 февраля в Краснодарском крае раздались взрывы в районе военного аэродрома "Ейск", откуда взлетают авиасуда для атак по Украине.
Местные власти уверяли, что это якобы проводятся военно-тактические учения.
Вечером 2 марта взрыв прогремел в окрестностях города Коломна Московской области. После инцидента пропаганда начала придумывать разные версии того, что могло произойти.
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