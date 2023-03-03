Взрыв прогремел в Краснодаре в районе летного училища (фото, видео)

Спасатели успокаивают, что якобы "произошло возгорание в поле".

В российском Краснодаре раздался взрыв 3 марта, после которого вспыхнул пожар в районе авиаучилища.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В Сети говорится о громком взрыве, от которого задрожали окна и сработали автомобильные сигнализации.

Звук взрыва был слышен в разных районах Краснодара и в поселке Новая Адыгея. Предполагается, что он произошел на территории лётного училища. Там был виден немалый столб дыма. Соответствующие кадры опубликованы в российских пабликах.

В МЧС России успокаивают, что это якобы "произошло возгорание в поле".

Напомним, 28 февраля в Краснодарском крае раздались взрывы в районе военного аэродрома "Ейск", откуда взлетают авиасуда для атак по Украине.

Местные власти уверяли, что это якобы проводятся военно-тактические учения.

Вечером 2 марта взрыв прогремел в окрестностях города Коломна Московской области. После инцидента пропаганда начала придумывать разные версии того, что могло произойти.

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