ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
346
Время на прочтение
2 мин

Взрыв произошел на заводе US Steel в США: есть погибший и много раненых (фото)

Предприятие Clairton Coke Works, уже имевшее проблемы с экологией, снова оказалось в центре скандала.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Завод Clairton Coke Works компании US Steel, где произошел взрыв

Завод Clairton Coke Works компании US Steel, где произошел взрыв / © Associated Press

Мощный взрыв произошел 11 августа на коксохимическом предприятии Clairton Coke Works компании U.S. Steel в американском городе Клертон, штат Пенсильвания. В результате инцидента погиб один человек, 10 получили травмы, а еще одного работника до сих пор ищут спасатели.

Об этом сообщает AP.

Взрыв на заводе Clairton Coke Works прогремел в 10:51 по местному времени. Над предприятием поднялся густой столб черного дыма, который был виден из разных районов города. Пожар, вспыхнувший после детонации, повредил две коксовые батареи предприятия.

На место оперативно прибыли пожарные и медики. Одного из пострадавших удалось достать из-под завалов только через несколько часов. Пострадавших доставили в больницы: семерых — в Allegheny Health Network, трех — в UPMC Mercy. Информацию об их состоянии пока не разглашают.

Заметим, что Clairton Coke Works — крупнейший коксохимический завод Северной Америки, производящий кокс путем обжига угля. Процесс сопровождается выбросами токсичных газов, и ранее предприятие уже неоднократно попадало в центр экологических скандалов и получало штрафы.

Несмотря на отсутствие превышения предельно допустимых норм загрязнения, власти призвали жителей оставаться дома, закрывать окна и избегать физической активности на улице.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро выразил соболезнования семьям пострадавших и пообещал тщательное расследование причин трагедии. Компания U.S. Steel и местные власти заверили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их близким.

Дело взяли под контроль федеральные органы. Помимо расследования взрыва, проводится проверка соблюдения экологических норм на предприятии.

Завод Clairton Coke Works компании US Steel, где произошел взрыв / © Associated Press

Завод Clairton Coke Works компании US Steel, где произошел взрыв / © Associated Press

Завод Clairton Coke Works компании US Steel, где произошел взрыв / © Associated Press

Завод Clairton Coke Works компании US Steel, где произошел взрыв / © Associated Press

К слову, весной в США взорвался завод Northrop Grumman Innovation Systems, который изготавливал межконтинентальные баллистические ракеты. Взрыв полностью разрушил здание предприятия.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie