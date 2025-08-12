- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 346
- Время на прочтение
- 2 мин
Взрыв произошел на заводе US Steel в США: есть погибший и много раненых (фото)
Предприятие Clairton Coke Works, уже имевшее проблемы с экологией, снова оказалось в центре скандала.
Мощный взрыв произошел 11 августа на коксохимическом предприятии Clairton Coke Works компании U.S. Steel в американском городе Клертон, штат Пенсильвания. В результате инцидента погиб один человек, 10 получили травмы, а еще одного работника до сих пор ищут спасатели.
Об этом сообщает AP.
Взрыв на заводе Clairton Coke Works прогремел в 10:51 по местному времени. Над предприятием поднялся густой столб черного дыма, который был виден из разных районов города. Пожар, вспыхнувший после детонации, повредил две коксовые батареи предприятия.
На место оперативно прибыли пожарные и медики. Одного из пострадавших удалось достать из-под завалов только через несколько часов. Пострадавших доставили в больницы: семерых — в Allegheny Health Network, трех — в UPMC Mercy. Информацию об их состоянии пока не разглашают.
Заметим, что Clairton Coke Works — крупнейший коксохимический завод Северной Америки, производящий кокс путем обжига угля. Процесс сопровождается выбросами токсичных газов, и ранее предприятие уже неоднократно попадало в центр экологических скандалов и получало штрафы.
Несмотря на отсутствие превышения предельно допустимых норм загрязнения, власти призвали жителей оставаться дома, закрывать окна и избегать физической активности на улице.
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро выразил соболезнования семьям пострадавших и пообещал тщательное расследование причин трагедии. Компания U.S. Steel и местные власти заверили, что окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их близким.
Дело взяли под контроль федеральные органы. Помимо расследования взрыва, проводится проверка соблюдения экологических норм на предприятии.
К слову, весной в США взорвался завод Northrop Grumman Innovation Systems, который изготавливал межконтинентальные баллистические ракеты. Взрыв полностью разрушил здание предприятия.