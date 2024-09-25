Взрыв ракеты "Сармат": эксперт рассказал, к каким последствиям это привело

Российская ракета " Сармат ", которая на днях взорвалась во время испытаний, нанесла сильный удар по российскому "имперскому величию".

Такое мнение в эфире телеканала Freedom высказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

Он заявил, что это уже не первое испытание ракеты "Сармат" россиянами, поскольку они это делают регулярно. Криволап отметил, что российский диктатор Путин ни разу не посетил эти испытания, поскольку опасается за свою безопасность.

"Такую окраску облака при взрыве дает только окислитель, а именно азотная кислота. А то, что привело к утечке топлива и такому возгоранию, говорит о падении имперского величия РФ. Ведь там несколько систем защиты, которые дублируют друг друга и которые должны предотвращать подобные". ситуациям. Но они не сработали», – объяснил эксперт.

Подобные катастрофы уже случались в 60-х годах прошлого века, но тогда было начало ракетостроения и с тех пор этого не повторялось поэтому эта авария уникальна.

"Я думаю, там очень много погибших на самом деле. И вокруг — достаточно большая территория заражена. Мы еще не все видим, потому что азотная кислота действует не очень быстро, она влияет постепенно", — констатировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле заявили, что "ничего не знают" о провале испытания ракеты "Сармат".

Кроме того, мы ранее информировали, что были обнаружены последствия неудачного испытания РФ межконтинентальной ракеты РС-28 "Сармат".

Читайте также: