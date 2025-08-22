ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
783
Время на прочтение
1 мин

Взрыв российского дрона в Польше: генсек НАТО пообещал реакцию

Марк Рютте подчеркнул, что Польша должна отреагировать на последний инцидент с российским дроном.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Генсек НАТО Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генсек НАТО Марк Рютте пообещал надлежащую реакцию на недавний инцидент с российским дроном, который взорвался на территории Польши.

Об этом он сказал отвечая на вопрос журналистов о нарушении Россией воздушного пространства Польши во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 22 августа.

«Мы очень тесно координируем нашу реакцию с нашими коллегами из Польши. Мы с ними тесно, тесно сотрудничаем», — отметил Рютте.

Генсек НАТО отказался вдаваться в подробности, но подчеркнул, что Польша должна отреагировать на последний инцидент с российским дроном.

«Мы за этим следим», — отметил он.

Напомним, в польском селе Осины Люблинского уезда на востоке Польши вблизи границы с Украиной ночью 20 августа взорвался военный беспилотник

Польские СМИ сразу сообщили, что это — российский «Шахед», однако официальная Варшава долго колебалась относительно окончательных оценок.

Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что беспилотник, который взорвался в Люблинском воеводстве, был российским.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie