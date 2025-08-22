- Дата публикации
Взрыв российского дрона в Польше: генсек НАТО пообещал реакцию
Марк Рютте подчеркнул, что Польша должна отреагировать на последний инцидент с российским дроном.
Генсек НАТО Марк Рютте пообещал надлежащую реакцию на недавний инцидент с российским дроном, который взорвался на территории Польши.
Об этом он сказал отвечая на вопрос журналистов о нарушении Россией воздушного пространства Польши во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 22 августа.
«Мы очень тесно координируем нашу реакцию с нашими коллегами из Польши. Мы с ними тесно, тесно сотрудничаем», — отметил Рютте.
Генсек НАТО отказался вдаваться в подробности, но подчеркнул, что Польша должна отреагировать на последний инцидент с российским дроном.
«Мы за этим следим», — отметил он.
Напомним, в польском селе Осины Люблинского уезда на востоке Польши вблизи границы с Украиной ночью 20 августа взорвался военный беспилотник
Польские СМИ сразу сообщили, что это — российский «Шахед», однако официальная Варшава долго колебалась относительно окончательных оценок.
Впоследствии министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что беспилотник, который взорвался в Люблинском воеводстве, был российским.