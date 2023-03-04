Взрыв российского самолета Ил-76МД в Ульяновске – это техническое невежество россиян – эксперт по авиации

Эксперт по авиации прокомментировал взрыв самолета Ил-76МД в российском Ульяновске и объяснил, что причина этого – техническое невежество россиян.

В российском городе Ульяновск 2 марта на авиаремонтном заводе прогремел взрыв самолета Ил-76МД. Россияне проводили испытание фюзеляжа на герметичность и прочность, однако, чтобы испытание было безопасным, такие проверки по всему миру проводятся в бассейнах с водой.

Об этом рассказал Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации в эфире "Эспрессо".

"Причина взрыва – техническое невежество россиян. В Ульяновск перенесли производство военно-транспортных самолетов ИЛ-76, ранее серийно производившихся в Ташкенте. То есть россияне решили на собственной территории производить эти самолеты, перевезли оборудование в Ульяновск на завод "Авиастар" и модернизировали конструкцию этого самолета", — рассказал Романенко.

По его словам, в процессе модернизации необходимо проводить определенные испытания, однако россияне это делают не должным образом.

"Тепер они проводили испытания фюзеляжа на герметичность и прочность. Но как они испытали? Весь мир знает, что нельзя это испытать со сжатым воздухом, потому что газ сжимается, аккумулирует энергию, а в случае малейшей трещины при дальнейшем сжатии происходит взрыв, что собственно и произошло", — рассказал эксперт.

Он добавил, что еще во время Второй мировой войны на самолетах были баллоны со сжатым воздухом и при попадании пули самолет разлетался на мелкие куски.

"Здесь произошло то же, то есть возникла какая-то щель, в результате самолет практически разлетелся: фюзеляж полностью разрушен, пять человек ранены, один погиб. В общем такие испытания во всем мире проводят в бассейнах с водой, потому что вода – не сжимающаяся жидкость, что делает испытание безопасным. А с воздухом они получили результат, который и должны были получить", — объяснил Романенко.

Напомним, 2 марта в городе Ульяновск Российской Федерации на авиаремонтном заводе прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще пять пострадали.

Кроме того, ранее в результате удара дронов в Беларуси российский самолет ДРЛВ А-50У также получил критические повреждения передней и центральной части, в частности, ему повреждены авионика и радиолокационная антенна радарного комплекса "Джмиль". Ответственность за нападение взяли на себя "белорусские партизаны".

После атаки дронов на белорусском аэродроме в Мачулищах российский самолет ДРЛВ А-50У отправили на авиаремонтный завод в Таганроге.

Читайте также: