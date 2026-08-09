Взрыв у границы с Украиной: в Молдове упал боевой дрон и вспыхнул пожар

Взрыв в результате падения беспилотника. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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В воскресенье, 9 августа, в Молдове недалеко от села Крокмаз, расположенного вблизи украинской границы, упал беспилотник, после чего возник пожар растительности.

Об этом сообщило издание NewsMaker.md со ссылкой на полицию района Штефан-Воде.

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По данным правоохранительных органов, сообщение о мощном взрыве в районе Крокмаза поступило примерно в 13:20. После падения неизвестного объекта загорелась растительность.

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«По предварительным данным, на месте происшествия обнаружены фрагменты боевого беспилотника», — сообщили в полиции. Правоохранители отметили, что в результате падения аппарата и возгорания никто не пострадал.

На место происшествия были направлены специалисты отдела взрывчатых веществ и технической экспертизы полиции. Они должны провести визуальный осмотр обломков, а впоследствии — специализированную экспертизу, чтобы установить тип беспилотника, причины взрыва и обстоятельства его падения.

В полиции также сообщили, что все специализированные подразделения прибыли в район происшествия для выяснения обстоятельств случившегося и тушения пожара.

Село Крокмаз расположено в Штефан-Водском районе Молдовы примерно в 70 километрах от Одессы. В тот же день Одесса и область подверглись массированной воздушной атаке со стороны российской оккупационной армии.

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Напомним, в ночь на 9 августа войска РФ обстреляли Одессу ракетами. В городе раздалась серия взрывов. В результате обстрела были повреждены дома в нескольких районах, есть пострадавшие.

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