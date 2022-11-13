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Взрыв в центре Стамбула: стало известно, сколько людей погибло и пострадало (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2746
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Взрыв в центре Стамбула: стало известно, сколько людей погибло и пострадало (фото)

Фото: Associated Press

В Турции считают, что это мог быть теракт.

В Турции в Стамбуле 13 ноября прогремели мощные взрывы. На месте происшествия погибли 4 человека, еще 38 человек получили ранения.

Об этом пишет CNN Türk.

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что на месте происшествия погибли 4 человека, еще 38 получили ранения. В настоящее время рассматриваются разные версии взрыва, среди них – терроризм.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

На месте происшествия работают правоохранители, медики, спасатели и другие экстренные службы. Также турецкая прокуратура запретила СМИ публиковать кадры с места происшествия.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Взрывы в центре Стамбула: что известно

В центре Стамбула на улице Истикляль, где обычно есть много туристов, в 16:20 раздался мощный взрыв. На месте происшествия полиция сразу же перекрыла движение. Пока официально неизвестно, что произошло.

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Дата публикации
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