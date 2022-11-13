Взрыв в центре Стамбула: стало известно, сколько людей погибло и пострадало (фото)

В Турции считают, что это мог быть теракт.

В Турции в Стамбуле 13 ноября прогремели мощные взрывы. На месте происшествия погибли 4 человека, еще 38 человек получили ранения.

Об этом пишет CNN Türk.

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что на месте происшествия погибли 4 человека, еще 38 получили ранения. В настоящее время рассматриваются разные версии взрыва, среди них – терроризм.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

На месте происшествия работают правоохранители, медики, спасатели и другие экстренные службы. Также турецкая прокуратура запретила СМИ публиковать кадры с места происшествия.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.



Yaralılarımız tedyvi altına alınmıştır.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil shifalar diliyoruz.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022

Фото: Associated Press

Взрывы в центре Стамбула: что известно

В центре Стамбула на улице Истикляль, где обычно есть много туристов, в 16:20 раздался мощный взрыв. На месте происшествия полиция сразу же перекрыла движение. Пока официально неизвестно, что произошло.

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