Взрыв в центре Стамбула: стало известно, сколько людей погибло и пострадало (фото)

В Турции считают, что это мог быть теракт.
В Турции в Стамбуле 13 ноября прогремели мощные взрывы. На месте происшествия погибли 4 человека, еще 38 человек получили ранения.
Об этом пишет CNN Türk.
Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что на месте происшествия погибли 4 человека, еще 38 получили ранения. В настоящее время рассматриваются разные версии взрыва, среди них – терроризм.
На месте происшествия работают правоохранители, медики, спасатели и другие экстренные службы. Также турецкая прокуратура запретила СМИ публиковать кадры с места происшествия.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022
Yaralılarımız tedyvi altına alınmıştır.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil shifalar diliyoruz.
Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır
Взрывы в центре Стамбула: что известно
В центре Стамбула на улице Истикляль, где обычно есть много туристов, в 16:20 раздался мощный взрыв. На месте происшествия полиция сразу же перекрыла движение. Пока официально неизвестно, что произошло.
Читайте также:
- Россия запретила проход в Азовское море для судов, загруженных не на ее территории
- Почему Турция не пропустила российские корабли: эксперт проанализировал намерения Эрдогана
- Турция начала платить за российский газ рублями