Взрыв в Екатеринбурге: в ГУР сообщили, кто может быть причастен к инциденту

Отдельные россияне не могут мириться с путинской диктатурой.

Ответственность за взрыв, произошедший в ночь на 2 марта на электроподстанции "Калининская" в российском городе Екатеринбурге, несет режим Путина. Против диктатуры Кремля таким радикальным способом протестуют "неравнодушные россияне".

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить скорее единственным законным способом от кровавого путинского режима", — подчеркнул он.

В некоторых случаях, считает Юсов, взрывы на инфраструктурных объектах в России вызваны небрежностью работников или износом ресурсов, но это также ответственность российской власти.

"У них продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России, — это ответственность власти России", — подчеркнул представитель украинской военной разведки.

Напомним, подстанция, где произошел взрыв, снабжает электроэнергией три оборонных завода в Екатеринбурге. По информации российских средств массовой пропаганды, на месте происшествия нашли следы взрывчатых веществ. Вероятно, сработало самодельное взрывное устройство.

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