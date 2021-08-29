Взрыв в Кабуле: Пентагон рассказал детали авиаудара по заминированному авто

Взрыв в Кабуле: Пентагон рассказал детали авиаудара по заминированному авто

Ракетную атаку совершил беспилотник. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения не было.

В Пентагоне подтвердили, что военные США нанесли авиаудар в Кабуле, чтобы обезвредить предполагаемого смертника-террориста ИГИЛ.

Об этом сообщает CNN.

Ракетную атаку совершил беспилотник. Взрывов было два. Первый — от самого удара, а потом сдетонировала взрывчатка, которая была в автомобиле террориста.

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По словам представителя Пентагона, второй взрыв, произошедший после удара ракеты, был очень мощным, что свидетельствует о большом количестве взрывчатых материалов в авто.

По предварительным данным, жертв среди гражданского населения не было.

"Мы оцениваем возможность жертв среди гражданских, но пока у нас нет никаких признаков этого. Мы остаемся бдительными в отношении потенциальных угроз в будущем", — сказал представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан.

Напомним, что сегодня, 29 августа, в Кабуле прогремел мощный взрыв.

Как сообщалось, вечером 26 августа у аэропорта Кабула, где находилось большое количество людей, произошли два взрыва. Погибло около 200 человек — это и гражданские лица, и американские военные.

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