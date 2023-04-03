Взрыв в кафе, где погиб Татарский: количество пострадавших выросло, а мать подозреваемой задержали

В России в результате взрыва в кафе погиб коллаборант и пропагандист Владлен Татарский.

В Санкт-Петербурге выросло количество пострадавших в результате взрыва в кафе, где погиб "военкор" Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) – сейчас известно уже о 32 пострадавших, 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Также, по информации " Фонтанки ", правоохранители провели следственные действия в квартире в одном из домов в городе Пушкино (город федерального значения Санкт Петербурга) по делу о взрыве. Подозреваемой там не было, однако силовики увезли в отделение матери девушки. Процессуальный статус женщины пока не ясен.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что в Санкт-Петербурге задержали 26-летнюю Дарью Трепову, подозреваемых в причастности к убийству коллаборанта и пропагандиста Владлена Татарского.

Смерть Татарского

В Санкт-Петербурге 2 цвету в кафе, принадлежащем основателю террористического ППК "Вагнер", раздался взрыв – погиб коллаборант и пропагандист Владлен Татарского.

В Сети также опубликовали момент взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где ликвидировали предателя Украины. Также появилось фото девушки, которая якобы подарила пропагандисту Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой.

Впоследствии опубликовали видео, как пропагандисту дарят "взрывную" статуэтку.

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