Взрыв в мечети убил десятки людей: что известно о теракте (видео)

Полицейский на месте взрыва бомбы в мечети Исламабада / © Associated Press

По меньшей мере 31 человек погиб и 169 получили ранения в результате взрыва в шиитской мечети в столице Пакистана Исламабаде в пятницу, 6 февраля.

Об этом сообщает ВВС.

По данным источника в службе безопасности, взрыв в мечети в районе Тарлай пакистанской столицы произошел в результате теракта смертника во время пятничной молитвы.

Некоторые очевидцы утверждают, что перед взрывом раздались выстрелы.

Один из свидетелей говорил, что двое нападавших подошли ко входу в мечеть, где находились шестеро охранников, трое из которых имели при себе оружие.

По его словам, нападавшие открыли огонь по охранникам — двое из них упали, а третий начал стрелять в ответ.

Очевидец говорит, что один из нападавших скрылся с места происшествия, а другому не удалось пройти сквозь ворота, потому что в него попала пуля. Падая на землю, он подорвал себя с помощью пояса смертника.

Личность ответственных за нападение еще предстоит подтвердить, и, по словам высокопоставленного полицейского чиновника, который анонимно пообщался с информационным агентством AFP, ожидается, что количество погибших «еще возрастет».

В своем заявлении премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф «решительно осудил» нападение и выразил «глубокое сочувствие».

Президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что нападение на «невинных мирных жителей является преступлением против человечности», и добавил, что вся страна поддерживает пострадавшие семьи.

В заметке на X министр обороны Пакистана заявил, что нападавший, причастный к сегодняшнему взрыву в шиитской мечети столицы, «доказано, что приезжал и выезжал из Афганистана».

В той же публикации он обвиняет Индию в использовании посредников против Пакистана.

Министр не предоставил доказательств или дополнительных подробностей, связывающих сегодняшнее нападение ни с одной из стран.

Представитель афганского Министерства иностранных дел, управляемого Талибаном, заявил, что министерство «решительно осуждает» взрыв в шиитской мечети в столице Пакистана сегодня.

Полицейское расследование взрыва все еще продолжается.

Напомним, ранее в пакистанском городе Карачи произошел масштабный пожар в торговом центре, который длился более суток.