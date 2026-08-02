Взрыв в Москве: эксперт объяснил, кто мог охотиться на российского генерала

Место взрыва в Москве / © Associated Press

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Взрыв в московском ресторане Balzi Rossi, где, как утверждается, отмечал день рождения высокопоставленный российский генерал, скорее всего, не был следствием внутренней борьбы в российских силовых структурах.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в эфире Radio NV.

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По словам эксперта, характер инцидента больше напоминает попытку «третьей стороны» нейтрализовать конкретную цель, чем внутренние разборки в российских элитах.

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Версия о внутреннем конфликте

Коваленко отметил, что метод, с помощью которого была осуществлена атака, не соответствует традиционным способам устранения влиятельных лиц внутри российской системы.

«Если бы это была внутренняя расправа, её провели бы совсем по-другому», — подчеркнул он.

По словам обозревателя, в подобных случаях российские спецслужбы обычно используют скрытые методы ликвидации — от инсценировки естественной смерти до применения специальных ядов, способных имитировать сердечно-сосудистые или другие заболевания. Именно поэтому использование взрывного устройства в людном месте, по его мнению, не похоже на типичный сценарий внутренней борьбы.

Охота «третьей стороны»

Коваленко считает более вероятной версию, согласно которой взрыв был попыткой ликвидировать конкретного российского военного.

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«Я считаю, что третья сторона пыталась нейтрализовать этого генерала», — сказал он.

В то же время эксперт подчеркнул, что окончательно ответить на вопрос, кто именно мог стоять за этой атакой, пока невозможно. В качестве одного из возможных вариантов он назвал украинские спецслужбы, однако отметил, что это лишь одна из гипотез.

Коваленко не исключает и других сценариев. По его словам, за подобной операцией могли стоять внутрироссийские подпольные движения или даже международные террористические группировки, действующие на территории России и не имеющие никакого отношения к Украине.

В качестве примера он привёл теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», ответственность за который российские власти связывали с радикальными исламистскими группировками.

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Покушение не связано с событиями в Украине

Обозреватель также прокомментировал предположение о возможной связи взрыва в Москве с заявлением президента Украины Владимира Зеленского относительно ответа напопытку покушенияна командира бригады «Хартия» Национальной гвардии Украины Игоря Оболенского.

По оценке Коваленко, эти события практически не связаны между собой.

«На 99% я уверен, что эти истории не связаны», — заявил он.

Эксперт пояснил, что подготовка операций такого уровня требует длительного времени, тщательной разведки и планирования, поэтому осуществить их в течение одного-двух дней после какого-либо события практически невозможно.

Кроме того, он отметил, что совпадение с днём рождения российского генерала и его пребыванием в одном из самых дорогих ресторанов Москвы вряд ли могло быть организовано так быстро.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi в Москве — что известно

Напомним, 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли пять человек, ещё 21 человек получил ранения.

Согласно официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, которую цитируют российские государственные СМИ, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками.

По неподтвержденным данным, главной целью взрыва мог стать командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко. Российские и независимые источники утверждали, что он якобы праздновал своё 55-летие в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы под охраной сотрудников Федеральной службы охраны РФ.

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