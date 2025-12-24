ТСН в социальных сетях

Взрыв в Москве и атака на Запорожье: главные новости ночи 24 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Москва

Москва / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 декабря 2025 года:

  • В Москве взорвался автомобиль возле полицейского участка, где погиб Сарваров: пострадали сотрудники ДПС Читать далее –>

  • Россияне нанесли удар по Запорожью: поврежден жилой дом, произошло возгорание Читать далее –>

  • Враг ударил по Запорожью: куда обращаться за помощью Читать далее –>

  • Политический скандал в Германии: ультраправую партию обвинили в сборе информации, которая может помогать Кремлю Читать далее –>

  • США ввели санкции против эксчиновника ЕС и активистов, борющихся с дезинформацией Читать далее –>

