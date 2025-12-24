- Дата публикации
Взрыв в Москве и атака на Запорожье: главные новости ночи 24 декабря 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 декабря 2025 года:
В Москве взорвался автомобиль возле полицейского участка, где погиб Сарваров: пострадали сотрудники ДПС Читать далее –>
Россияне нанесли удар по Запорожью: поврежден жилой дом, произошло возгорание Читать далее –>
Враг ударил по Запорожью: куда обращаться за помощью Читать далее –>
Политический скандал в Германии: ультраправую партию обвинили в сборе информации, которая может помогать Кремлю Читать далее –>
США ввели санкции против эксчиновника ЕС и активистов, борющихся с дезинформацией Читать далее –>