Взрыв в Набережных Челнах произошел в квартире, которая была отключена от газоснабжения: видео момента

Взрыв в Набережных Челнах произошел в квартире, которая была отключена от газоснабжения: видео момента

Более 10 лет назад в этом доме поставили заглушку из-за нарушения правил пользования газом.

В российском городе Набережные Челны спасатели МЧС достали из-под завалов владельца квартиры, в которой в понедельник, 25 октября, прогремел взрыв, разрушивший часть многоэтажки.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

70-летний пенсионер, в квартире которого произошел взрыв, выжил после ЧП, но пока не дал своих объяснений его причин.

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Известно, что в 2010 году в его квартиру перекрыли газ из-за нарушения правил пользования и поставили заглушку. Последнюю проверку газовики провели в марте этого года — заглушка была на месте. Однако, они предполагают, что владелец квартиры мог самовольно пользоваться газом. Пенсионер страдает алкоголизмом и находится на учете в наркологическом диспансере.

По информации издания, незадолго до этого ЧП он звонил в полицию и жаловался на соседку, которая, якобы, без его согласия приватизировала его квартиру.

Момент взрыва попал на видеорегистратор одного из автомобилей, припаркованных возле дома.

Вскоре появилось еще одно видео, на котором видно сам взрыв в доме.

По последним данным, в результате взрыва газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже пятиэтажки в Набережных Челнах разрушено шесть квартир. Из-под завалов извлекли двух подростков 11 и 17 лет, 22-летнюю женщину и 70-летнего пенсионера — владельца квартиры, где произошел взрыв. Всего пострадало пять человек, погибших нет.

По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, в ночь на 25 октября в Днепропетровской области загорелся жилой дом, после чего взорвался газовый баллон.

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