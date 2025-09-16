Взрыв в порту Бейрута: задержан россиянин, которому принадлежало судно

Взрыв в Бейруте / © Associated Press

Реклама

Полиция Болгарии арестовала российского бизнесмена Игоря Гречушкина. Он является владельцем судна, которое взорвалось в порту Бейрута в августе 2020 года, убив более 200 человек.

Об этом сообщили во вторник болгарские СМИ, пишет Reuters.

Власти Болгарии не комментировали дело, но прокуратура заявила, что задержала российско-кипрского гражданина с инициалами И.Г. «в целях экстрадиции» в Ливан, где его разыскивают за участие во взрыве.

Реклама

Софийский городской суд постановил, что мужчину могут содержать под стражей до 40 дней.

«В течение периода временного задержания компетентные органы Ливана предоставляют прокуратуре запрос об экстрадиции и сопроводительных документах», — говорится в заявлении.

Гречушкин был объявлен в розыск Интерпола по запросу ливанских судебных органов в 2020 году.

Расследование причин взрыва и возможной халатности чиновников Ливана в течение последних пяти лет сталкивалось с перебоями, а семьи жертв взрыва обвиняли политическое вмешательство. В настоящее время предварительное обвинительное заключение еще не вынесено.

Реклама

Напомним, 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Сначала официально отмечалось, что в городском порту погибли не менее 10 человек. В то же время были данные о том, что количество жертв «бесчисленно».

Причиной стал хранившийся там взрывоопасный материал.

Впоследствии стало известно, что взорвавшаяся в Бейруте аммиачная селитра принадлежала россиянам. Груз хранился в порту с 2014 года.