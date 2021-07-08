Взрыв в порту Дубая: ударную волну почувствовали за 15 км

По предварительной информации, причиной взрыва стали легковоспламеняющиеся материалы.
Мощный взрыв, который произошел 7 липня в порту Дубая, случился из-за пожара на борту судна.
Об этом заявили в правительстве эмирата, — информирует телеканал Al-Arabiya.
Як сообщает, на корабле в порту Дубая Джебель-Али в результате взрыва одного из контейнеров возник пожар. По предварительной информации, никто не пострадал, возгорание удалось взять под контроль.
В одном из контейнеров на борту судна были легковоспламеняющиеся материалы.
Также сообщается, что взрыв был настолько сильным, что его ударная волна чувствовалась в городе, причем за 15 км от порта.
Об этом информирует CNN со ссылкой на представителей местных властей.
Очевидцы сообщают о большом огненном шаре, который поднялся над местом взрыва.
Экипаж судна, где начался пожар, успели вовремя эвакуировать.
Напомним,
- 4 августа 2020 года в порту ливанской столицы Бейрут прогремели два мощных взрыва, которые образовали над городом грибовидное облако. Взрывные волны быстро распространились по городу, причинив ущерб даже на окраинах.
- Аммиачная селитра с судна, которая взорвалась в порту Бейрута, принадлежала российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.
- Тем временем, бывший следователь по взрывчатке Департамента США заявил, что белые вспышки, которые видны на видео взрыва, могут свидетельствовать о том, что взрывов было несколько и, что там, кроме аммиачной селитры, могли быть другие взрывоопасные предметы.
- 5 июля Красный крест сообщил, что жертвами взрыва стали не менее 100 человек, еще более 4000 раненых.