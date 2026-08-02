Взрыв в ресторане в Москве: целью мог стать генерал, причастный к зверствам в Буче

Место взрыва возле московского ресторана / Источник — российские СМИ

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В центре Москвы в ресторане Balzi Rossi прогремел мощный взрыв, вероятной целью которого мог стать российский генерал-полковник Александр Чайко, причастный к военным преступлениям в Буче.

Об этом пишут немецкое издание Stern и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко.

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал это событие жестоким террористическим актом, а Национальный антитеррористический комитет начал официальное расследование.

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По данным СМИ, настоящей целью нападения, вероятно, были гости закрытого частного мероприятия. Ряд российских СМИ отмечает, что из-за высокого статуса гостей ресторан находился под усиленной охраной, в частности с привлечением значительного контингента сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В свою очередь бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщает, что в тот вечер командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко отмечал там свой 55-летний юбилей и недавнее повышение. Об этом свидетельствует надпись «Александр 55» на сцене заведения, ведь генералу исполнилось 55 лет именно 27 июля.

Командующий Воздушно-космическими силами РФ Александр Чайко / © Telegram / Сергей Стерненко

Российские военные корреспонденты отмечают, что среди приглашённых гостей были высокопоставленные офицеры разведки, государственные служащие, депутаты и другие генералы.

В начале полномасштабного вторжения Александр Чайко занимал должность командующего Восточным военным округом, а позже был заместителем начальника Генерального штаба. В марте Совет ЕС ввёл против него персональные санкции за прямую ответственность за массовые убийства гражданского населения в Буче в начале весны 2022 года.

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Напомним, 1 августа в центре Москвы в ресторане Balzi Rossi произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, ещё 21 человек получил ранения. По данным Национального антитеррористического комитета РФ и издания Stern, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельную бомбу, начиненную металлическими шариками. Устройство взорвалось на веранде во время досмотра, когда охранник остановил её на входе.

Среди погибших — сам охранник, посетитель и женщина, которая принесла посылку. Вероятно, она не знала о реальном содержимом посылки, считая её обычной доставкой «подарка», а саму бомбу взорвали дистанционно во время досмотра.

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