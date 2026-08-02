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Взрыв в ресторане в Москве: целью мог стать генерал, причастный к зверствам в Буче
В ресторан «Balzi Rossi» в центре Москвы пронесли взрывчатку, начиненную металлическими шариками. Вероятно, целью нападения были военный преступник Александр Чайко и высокопоставленные силовики РФ.
В центре Москвы в ресторане Balzi Rossi прогремел мощный взрыв, вероятной целью которого мог стать российский генерал-полковник Александр Чайко, причастный к военным преступлениям в Буче.
Об этом пишут немецкое издание Stern и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал это событие жестоким террористическим актом, а Национальный антитеррористический комитет начал официальное расследование.
По данным СМИ, настоящей целью нападения, вероятно, были гости закрытого частного мероприятия. Ряд российских СМИ отмечает, что из-за высокого статуса гостей ресторан находился под усиленной охраной, в частности с привлечением значительного контингента сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).
В свою очередь бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщает, что в тот вечер командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко отмечал там свой 55-летний юбилей и недавнее повышение. Об этом свидетельствует надпись «Александр 55» на сцене заведения, ведь генералу исполнилось 55 лет именно 27 июля.
Российские военные корреспонденты отмечают, что среди приглашённых гостей были высокопоставленные офицеры разведки, государственные служащие, депутаты и другие генералы.
В начале полномасштабного вторжения Александр Чайко занимал должность командующего Восточным военным округом, а позже был заместителем начальника Генерального штаба. В марте Совет ЕС ввёл против него персональные санкции за прямую ответственность за массовые убийства гражданского населения в Буче в начале весны 2022 года.
Напомним, 1 августа в центре Москвы в ресторане Balzi Rossi произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, ещё 21 человек получил ранения. По данным Национального антитеррористического комитета РФ и издания Stern, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельную бомбу, начиненную металлическими шариками. Устройство взорвалось на веранде во время досмотра, когда охранник остановил её на входе.
Среди погибших — сам охранник, посетитель и женщина, которая принесла посылку. Вероятно, она не знала о реальном содержимом посылки, считая её обычной доставкой «подарка», а саму бомбу взорвали дистанционно во время досмотра.
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