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Взрыв в российском автобусе и отказ отца Бритни Спирс от опекунства. Пять новостей, которые вы могли проспать

Взрыв в российском автобусе и отказ отца Бритни Спирс от опекунства. Пять новостей, которые вы могли проспать

Бритни Спирс (1998 год) / Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В российском городе Воронеже произошел взрыв в маршрутном автобусе, который перевозил пассажиров. Люди получили тяжелые травмы, в частности, 35-летней женщине оторвало ноги — потом она умерла в больнице. Читать дальше ->
  • Число пострадавших при взрыве пассажирского автобуса в российском Воронеже возросло до 18 человек. Состояние трех человек тяжелое. Читать дальше ->
  • Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми заявил, что после 13 лет опекунства согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Читать дальше ->
  • Американец убил своих малолетних детей, поскольку верил в конспирологические теории рептилоидов. Читать дальше ->
  • В результате инцидента со стрельбой в британском Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого. Читать дальше ->
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