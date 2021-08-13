Взрыв в российском автобусе и отказ отца Бритни Спирс от опекунства. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В российском городе Воронеже произошел взрыв в маршрутном автобусе, который перевозил пассажиров. Люди получили тяжелые травмы, в частности, 35-летней женщине оторвало ноги — потом она умерла в больнице. Читать дальше ->
- Число пострадавших при взрыве пассажирского автобуса в российском Воронеже возросло до 18 человек. Состояние трех человек тяжелое. Читать дальше ->
- Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми заявил, что после 13 лет опекунства согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Читать дальше ->
- Американец убил своих малолетних детей, поскольку верил в конспирологические теории рептилоидов. Читать дальше ->
- В результате инцидента со стрельбой в британском Плимуте погибли по меньшей мере шесть человек, включая подозреваемого. Читать дальше ->