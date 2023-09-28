Взрыв в Ташкенте из-за молнии: масштабный пожар и более сотни пострадавших (фото, видео)

В ночь на 28 сентября в столице Узбекистана Ташкенте произошел мощный взрыв и начался пожар.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что взрыв прогремел на складах в промзоне Янгихаэтского района. Местные жители сообщили, что взрывная волна ощущалась в 30 километрах от места происшествия.

Позже в паблике уточнили, что взрыв произошел на таможенном складе аэропорта, где в тот момент находились многие люди. По данным канала, возможной причиной взрыва могли стать аккумуляторные батареи для хранившихся на складе электромобилей.

"Взрыв был такой силы, что от самого состава почти ничего не осталось. В настоящее время службы скорой помощи вывозят пострадавших из эпицентра и везут в больницы", — отметили авторы канала.

Взрыв и пожар произошли в 02:43 на одном из таможенных складов

По данным Министерства чрезвычайных дел и Министерства внутренних дел, взрыв произошел на промышленном составе частной компании из-за удара молнии. Там вспыхнул сильный пожар. Официально сообщают о пострадавших, госпитализированных в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Сколько именно людей получили ранения – не уточняют.

Местное издание Nova24 пишет, что взрывной волной в соседних домах выбило стекла. Очевидцы сообщили, что взрывная волна дошла до города Нуравшан в 30 километрах от места взрыва.

Ташкент.

В городе разрушены магазины и офисы от взрывной волны. pic.twitter.com/A7KSurxHDv — bamr (@bamr69) September 28, 2023

Представитель компании, владеющей складом, утверждает, что взрывоопасных веществ там не хранили. Сотрудники состава при взрыве не пострадали.

Впоследствии в Минздраве Узбекистана сообщили об одном погибшем и 163 пострадавших. 24 человека в тяжелом состоянии.

К пяти утра по местному времени спасателям удалось ликвидировать пожар. На месте происшествия работает спецлаборатория для установления причины чрезвычайного происшествия.

В столице Узбекистана прогремел мощный взрыв из-за удара молнии

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