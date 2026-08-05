- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 283
- Время на прочтение
- 3 мин
Взрыв в центре Москвы: Госреестр РФ подтвердил смерть зятя генерала Чайко
С 1 августа деятельность индивидуального предпринимателя Даниила Передрия, которого называют «сетью» российского генерала Чайко, приостановлена «в связи со смертью данного лица».
В государственных реестрах России появилась информация о смерти Даниила Передрия — зятя главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ Александра Чайко, который мог стать целью покушения во время взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы.
Об этом сообщает российское издание «Агентство».
Как отмечает издание, в полученной журналистами выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей указано, что 1 августа деятельность индивидуального предпринимателя Даниила Передрия была прекращена «в связи со смертью данного лица».
«Агентство» отмечает, что это уже вторая государственная база данных, подтверждающая смерть Передрия.
Журналисты выяснили, что Даниил Передрий был мужем Марии Чайко — дочери главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайко, которая также могла пострадать в результате взрыва.
Издание напоминает, что Мария Чайко после замужества сменила фамилию на Передрий. Она окончила Институт публичного права и управления, а в последнее время работала юрисконсультом в Москве.
Ее муж Даниил Передрий родился в 1999 году, окончил Российский экономический университет имени Плеханова, занимался предпринимательской деятельностью и возглавлял компанию «Нексум-групп», которая работает в сфере производства и поставки косметической продукции.
Журналисты сообщают, что им не удалось связаться с Александром Чайко, его женой Марией Чайко или Данилом Передрием.
Ранее российское издание «Верстка» со ссылкой на источник, близкий к руководству ресторана Balzi Rossi, сообщило, что среди пострадавших в результате взрыва якобы была дочь главнокомандующего ВКС РФ Александра Чайко.
Издание отметило, что в списках пострадавших, опубликованных на связанных с российскими силовыми структурами Telegram-каналами «112» и «РЕН ТВ» фигурировала 25-летняя «Мария П.» с открытой черепно-мозговой травмой. Журналисты отметили, что дочери генерала также 25 лет, а утечки из российских баз данных свидетельствуют о том, что после замужества она носит фамилию Передрий.
Кроме того, среди пострадавших в списках был указан 27-летний «Данило П.». Вероятно, речь идет именно о Даниле Передрии — муже Марии Чайко. Журналисты также обнаружили связь его аккаунтов в социальных сетях с дочерью российского генерала.
Таким образом, появление записи о смерти Даниила Передрия в официальном государственном реестре РФ стало ещё одним подтверждением информации о его гибели в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi.
Взрыв в ресторане Balzi Rossi в Москве — что известно
Напомним, 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли пять человек, ещё 21 человек получил ранения.
Согласно официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, которую цитируют российские государственные СМИ, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками.
По неподтвержденным данным, главной целью взрыва мог стать командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко. Российские и независимые источники утверждали, что он якобы праздновал своё 55-летие в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы под охраной сотрудников Федеральной службы охраны РФ.