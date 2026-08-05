Взрыв в центре Москвы: Госреестр РФ подтвердил смерть зятя генерала Чайко

Место взрыва в центре Москвы / © скриншот с видео

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В государственных реестрах России появилась информация о смерти Даниила Передрия — зятя главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ Александра Чайко, который мог стать целью покушения во время взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы.

Об этом сообщает российское издание «Агентство».

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Как отмечает издание, в полученной журналистами выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей указано, что 1 августа деятельность индивидуального предпринимателя Даниила Передрия была прекращена «в связи со смертью данного лица».

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«Агентство» отмечает, что это уже вторая государственная база данных, подтверждающая смерть Передрия.

© из соцсетей

© из соцсетей

Журналисты выяснили, что Даниил Передрий был мужем Марии Чайко — дочери главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайко, которая также могла пострадать в результате взрыва.

Издание напоминает, что Мария Чайко после замужества сменила фамилию на Передрий. Она окончила Институт публичного права и управления, а в последнее время работала юрисконсультом в Москве.

Ее муж Даниил Передрий родился в 1999 году, окончил Российский экономический университет имени Плеханова, занимался предпринимательской деятельностью и возглавлял компанию «Нексум-групп», которая работает в сфере производства и поставки косметической продукции.

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Журналисты сообщают, что им не удалось связаться с Александром Чайко, его женой Марией Чайко или Данилом Передрием.

Ранее российское издание «Верстка» со ссылкой на источник, близкий к руководству ресторана Balzi Rossi, сообщило, что среди пострадавших в результате взрыва якобы была дочь главнокомандующего ВКС РФ Александра Чайко.

Издание отметило, что в списках пострадавших, опубликованных на связанных с российскими силовыми структурами Telegram-каналами «112» и «РЕН ТВ» фигурировала 25-летняя «Мария П.» с открытой черепно-мозговой травмой. Журналисты отметили, что дочери генерала также 25 лет, а утечки из российских баз данных свидетельствуют о том, что после замужества она носит фамилию Передрий.

Кроме того, среди пострадавших в списках был указан 27-летний «Данило П.». Вероятно, речь идет именно о Даниле Передрии — муже Марии Чайко. Журналисты также обнаружили связь его аккаунтов в социальных сетях с дочерью российского генерала.

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Таким образом, появление записи о смерти Даниила Передрия в официальном государственном реестре РФ стало ещё одним подтверждением информации о его гибели в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi в Москве — что известно

Напомним, 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли пять человек, ещё 21 человек получил ранения.

Согласно официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, которую цитируют российские государственные СМИ, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками.

По неподтвержденным данным, главной целью взрыва мог стать командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко. Российские и независимые источники утверждали, что он якобы праздновал своё 55-летие в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы под охраной сотрудников Федеральной службы охраны РФ.

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