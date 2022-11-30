Взрыв в украинском посольстве в Мадриде с потерпевшим: в МИДе мгновенно отреагировали (первые кадры)

Во время взрыва пострадал комендант, он находится в больнице.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей после взрыва в дипломатическом учреждении в Мадриде.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, при взрыве пострадал комендант, он находится в больнице. Остальные сотрудники посольства не пострадали.

"В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, ныне он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозов его жизни нет", — написал он.

Николенко добавил, что на месте инцидента уже работают испанские правоохранители и пиротехническая службы.

"Он также обратился к его испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии ", — отметил спикер украинского МИД.

В телеграмм-каналах распространяются первые кадры с места инцидента. На видео виден испанский журналист, который стоит у дипломатического учреждения и рассказывает детали взрыва.

Взрыв в посольстве Украины в Мадриде: что известно

Испанские СМИ сообщили, что в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв, в результате чего пострадал один человек.

Europa Press сообщает, что сообщение о взрыве поступило в 13:15. Тем временем испанское издание ultimahora.es добавило, что письмо было адресовано послу Украины, но его не пропустили через сканер, а открыли охранники в саду посольства.

Следует добавить, что Испания активно поддерживает Украину в войне против России. Премьер-министр Испании Педро Санчес 21 ноября направил "резонансное послание" президенту России Владимиру Путину на продолжающемся в Мадриде пленарном заседании Парламентской ассамблеи Атлантического альянса.

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