В сепаратистском регионе Молдовы может остаться лишь кучка спитых российских "миротворцев".

Вертолет Ми-8, неожиданно сгоревший в воскресенье, 17 марта, на территории воинской части в Приднестровье, был одним из немногих работоспособных и ремонтопригодных.

Об этом сообщил в комментарии военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, сложно сказать, что именно стало причиной взрыва, но результатом стала потеря сепаратистами, которых поддерживает Россия, боеспособной воздушной единицы.

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“Да, смотри, из-за каких-то странных НЛО в небе над "ПМР" [непризнанной Приднестровской Молдовской Республики] в их армии вся техническая и механизированная компоненты вообще могут выйти из строя. Останется только кучка спитых миротворцев и местная футбольная команда”, — иронически отметил Коваленко.

Напомним, на территории одной из воинских частей сепаратистского региона Молдовы вблизи Тирасполя взорвался и сгорел вертолет. В Приднестровье заявили об атаке ударного дрона.

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