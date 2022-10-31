Взрыв вражеских вертолетов Ка-52 на военной базе РФ: детали от украинской разведки

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение двух вертолетов Ка-52 на аэродроме в Псковской области РФ.

ГУР также сообщило, что еще два российских вертолета существенно повреждены.

"На военно-воздушной базе с РФ "веретье" (псковская область, остров-5) ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два — существенно повреждены", — говорится в сообщении .

В ГУР также добавили, что с целью ликвидации последствий взрывов, а также "поиска диверсионных групп" личный состав воинской части поднят по тревоге, в воинской части проходят следственные действия.

Ка-52 "Аллигатор" ("Hokum B" по классификации НАТО) — разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость – около $16 млн.

Стоит отметить, что враг активно использует такие вертолеты в войне против Украины.

Напомним, в российском городе Ейск вечером 17 октября военный самолет упал на жилой дом. От взрыва бомбардировщика скончались 13 человек, еще 19 получили ранения. Пилоты самолета успели катапультироваться и выжить.

23 октября в российском Иркутске истребитель Су-30 врезался в двухэтажное здание. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов.

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