Взрыв ядерного устройства или природное явление: в районе закрытого полигона КНДР произошло землетрясение

Согласно данным метеорологической администрации, с 1978 года в этом районе произошло 25 землетрясений
На северо-востоке КНДР в уезде Кильджу, где расположен ядерный полигон Пхунгери, произошло землетрясение магнитудой 3,1. Подземные толчки были зафиксированы в 10.35 (03.35 по Киеву) на глубине 17 км.
Землетрясение вызвано природными тектоническими процессами, а не взрывом ядерного устройства, сообщила пресс-служба южнокорейской метеорологической администрации в пятницу, 11 февраля,
Согласно данным метеорологической администрации, с 1978 года в этом районе произошло 25 землетрясений магнитудой 2,0 или выше. Наиболее мощное из них с магнитудой 3,2 зафиксировано 23 сентября 2017 года.
Напомним:
В отчете ООН сообщается, что Северная Корея в течение прошлого года существенно развила свою ядерную и ракетную программы. Для обеспечения этой деятельности Пхеньяну нужны, в частности, западные технологии, поэтому он прибегал к кибератакам, а также к воровству криптовалют.
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