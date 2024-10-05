Взрывалось и горело: в Воронежской области России дроны атаковали несколько предприятий

Местные власти говорят, что атака якобы отбита.
В ночь на 5 октября в Воронежской области (РФ) раздавались взрывы. Там фиксировали беспилотники и работала ПВО.
Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
Атаки подверглись несколько предприятий, возник пожар.
По его словам, ночью якобы было "сбито и подавлено несколько беспилотников". Дроны якобы "пытались атаковать несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию".
По данным местных властей, в здании одного из предприятий произошла вспышка "на территории одного этажа".
"На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет", — заверил губернатор.
Он утверждает, что в результате происшествия один человек получил осколочное ранение в руку.
Российские паблики пишут, что дроны атаковали спиртзавод "Этанол спирт" в Новохоперске Воронежской области.
Напомним, в ночь на 4 октября в Воронежской области России после атаки беспилотника загорелась местная нефтебаза ООО "Аннанефтепродукт".
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