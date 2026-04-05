Взрывчатка возле газопровода "Турецкий поток": МИД Украины намекнул на выборы в Венгрии

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © МИД Украины

Инцидент со взрывчаткой возле газопровода, который соединяет Венгрию и Сербию и который является частью «Турецкого потока», может быть российской операцией, направленной на вмешательство в венгерские парламентские выборы, которые состоятся через неделю, 12 апреля.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в своем официальном аккаунте на Х.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства категорически отверг попытки, по его словам, «безосновательно связать Украину с инцидентом со взрывчаткой, найденной вблизи трубопровода „Турецкий поток“ в Сербии».

«Украина не имеет к этому никакого отношения. Скорее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках массированного вмешательства Москвы в венгерские выборы», — предположил Георгий Тихий.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что в воскресенье, 5 апреля, рядом с объектом газовой инфраструктуры, соединяющей его страну с Венгрией, были обнаружены взрывные устройства. По его мнению, этот инцидент не мог бы произойти без логистической поддержки из-за рубежа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвал внеочередной совет безопасности и обороны из-за этого инцидента.