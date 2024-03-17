Взрывная ночь: россияне жалуются на атаку неизвестных беспилотников

У россиян была неспокойная ночь.

В Белгородской области "4 БПЛА" сбросили взрывные устройства возле поселка Октябрьское, пострадавших нет, но есть повреждения газо- и электроснабжения.

Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также на окраине Калуги "ПВО уничтожило" беспилотник, жертв и разрушений нет, сообщил другой российский губернатор.

Между тем, местные жители пожаловались на звуки громких взрывов.

Также под утро появилось сообщение, что в Ярославской области РФ якобы отражена атака "4 украинских беспилотников", на месте их падения разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор.

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Загалом у Міноборони Росії заявили, що "сили ПВО" знищили 35 безпілотників над Росією.

Напомним, что ранее россияне заявили об атаке беспилотников на Москву. Сначала их было два, а затем их количество выросло до 4.

Добавим, что ранее сообщалось о взрывах и пожарах на двух нефтеперерабатывающих заводах в Самарской области РФ, вызванных атакой неизвестных беспилотников.

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