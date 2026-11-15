Взрывная ночь: Силы обороны поразили сразу три предприятия ВПК России

В России горели предприятия ВПК / © Associated Press

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В ночь на 15 ноября подразделения Сил обороны Украины дотянулись до Нижнекамска в Татарстане — одного из главных нефтехимических узлов России, расположенного в более чем тысяче километров от границы. Под ударом оказались два предприятия, работающих на российскую армию.

Об этом сообщили в Генштабе.

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Что попало под удар



ПАО «Нижнекамскнефтехим», один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и ключевая производственная площадка холдинга «Сибур». На территории «Нижнекамскнефтехима» раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар.



Рядом поражена единственная установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-7 на нефтеперерабатывающем заводе «ТАИФ-НК». Это крупный нефтеперерабатывающий комплекс с очень высокой глубиной переработки, более 95%. Он перерабатывает тяжелую высокосернистую нефть и газовый конденсат, а его продукция идет как на массовое топливо, так и сырье для нефтехимии и военных нужд. Зафиксирован пожар.



Масштабы нанесенного ущерба на обоих предприятиях уточняются.



В эти же сутки под поражение попал еще один объект ВПК России — АО «Монолит» в Трубчевске Брянской области. Предприятие специализируется на производстве летательных аппаратов, в том числе вертолетов, а также производит запчасти и компоненты и занимается металлообработкой.

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Напомним, ночью в Ростовской области РФ массированно атаковали беспилотники. По предварительным данным, могли быть поражены энергетические объекты. Кроме того, был атакован военный аэродром «Ахтубинск» в Астраханской области РФ.

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