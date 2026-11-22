Взрывы в Краснодаре. / © соцмережі

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В ночь на 22 ноября российский Краснодар оказался под атакой беспилотников. Местные жители сообщали о серии мощных взрывов, ярких вспышках и задымлениях в районе военного городка Росгвардии.

Об этом писал мониторинговый канал Exilenova+.

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Взрывы в Краснодаре: что известно об атаке дронов

Около 22:00 по местному времени в Краснодаре прогремела серия взрывов. По данным Exilenova+, их сопровождали яркие вспышки. Впоследствии появились сообщения о задымлении в районе воинской части №3702 Росгвардии РФ.

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«После многочисленных взрывов в Краснодаре задымление наблюдается в районе военного городка в/ч 3702 Росгвардии РФ», — говорится в сообщении Exilenova+.

Местные жители также писали в соцсетях о сильном запахе гари и едком смоге в близлежащих кварталах. Фото и видео задымления публиковали из разных районов города.

По информации издания DW, во время атаки, вероятно, было потрясено здание Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

На фоне атаки в аэропорту Краснодара временно ограничили прием и вылет пассажирских самолетов. В городе также включены сирены с сигналом «Внимание всем».

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Атаковали ли Афипский НПЗ под Краснодаром

Отдельно местные жители сообщали о задымлении в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие расположено примерно в 20 километрах юго-западнее Краснодара и является одним из важных объектов топливной инфраструктуры России.

Однако пока нет официального подтверждения, что завод потерпел поражение.

Напомним, ранее мы сообщали об атаке на Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. После ночных взрывов в промышленной зоне предприятия возник пожар, а местные жители сообщали о густом дыме.

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