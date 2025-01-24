Взрывная ночь в РФ: эстафета от рязанского НПЗ переходит к брянскому заводу

В нескольких российских городах были слышны взрывы.
Эстафета от рязанского НПЗ переходит к брянскому заводу "Кремной ЭЛ".
Об этом сообщают в соцсетях.
Речь идет о том, что это один из крупнейших производителей микроэлектроники в РФ, производящий детали для РЛС и РЭБ, ракетных комплексов "Искандер" и ЗРК "Панцирь" и другого.
Его уже раз атаковали в октябре 2024 года, после чего завод прекратил работу.
Напомним, что ранее в Рязани дроны атаковали нефтебазу и военный аэродром.
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