Взрывная ночь в РФ: эстафета от рязанского НПЗ переходит к брянскому заводу

В нескольких российских городах были слышны взрывы.

Эстафета от рязанского НПЗ переходит к брянскому заводу "Кремной ЭЛ".

Об этом сообщают в соцсетях.

Речь идет о том, что это один из крупнейших производителей микроэлектроники в РФ, производящий детали для РЛС и РЭБ, ракетных комплексов "Искандер" и ЗРК "Панцирь" и другого.

Его уже раз атаковали в октябре 2024 года, после чего завод прекратил работу.

Напомним, что ранее в Рязани дроны атаковали нефтебазу и военный аэродром.

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